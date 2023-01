Melvin Jerusalem kontra Oscar Collazo konti kembot na lang

Maagang madedepensahan ni World Boxing Organization mini-flyweight champion Melvin Jerusalem ang kanyang titulo kapag naplantsa ang pakikipag-umbagan kay 2019 Pan American Games gold medalist at undefeated Puerto Rican Oscar Collazo.

Inatasan ng WBO World Championship Committee ang dalawang boksingero para sa mandatory bout. Binigyan ang dalawang kampo ng hanggang Pebrero 14 upang magkasundo at maiwasan ang purse bid kasunod ng paghirang kay Collazo bilang top contender sa nagdaang weekend.

“Please be advised that the WBO World Championship Committee is hereby ordering the commencement of negotiations for the subject matter bout,” bulalas ni WBO WCC chairman Luis Batista-Salas . “The parties herein have 15 days upon issuance of this letter to negotiate and reach an agreement accordingly.”

Tinapos ni Jerusalem ang anim na buwang pagkabokya ng ‘Pinas sa men’s world boxing title nang patumbahin si Japanese Masataka Taniguchi sa second round nung Enero sa Osaka upang mahablot ang korona. (Gerard Arce)