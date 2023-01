Martin hindi pinagsasawaan ng mga fan

Naku, Dondon (my dear editor), ang bilis talagang lumipas ng mga araw, huh! Parang kailan lang pumasok ang 2023 at ngayon nga ay February na agad.

Tatlo sa ilang malalapit sa akin ang may birthday sa buwan na ito.

Una ay ang Concert King na si Martin Nievera.

Birthday niya on Sunday (February 5). Working birthday ‘yon for him dahil isa nga siya sa mga special guest ni Louie Ocampo sa ‘Composer Ka Lang’ 45th anniversary concert nito sa The Theater at Solaire.

Actually, two nights ang guesting na ‘yon ni Martin dahil nandoon din siya sa first night on February 4.

Actually, ang alam ko, dahil nga sa pag-agree ni Martin sa two-night big event na ‘yon ni Louie kaya nagdesisyon ang Concert King na huwag nang mag-Valentine concert sa taon na ito.

Anyway, happy kami for Martin dahil in fairness to him, kahit more than 40 years na rin siya bilang singer (and TV host), ang bili-bili pa rin niya. Kaliwa’t kanan pa rin ang mga offer sa kanya to do shows.

Sa Amerika nga lang, ang dami pa rin niyang shows na gagawin sa taon na ito, huh!

Ang maganda pa, ang daming mga fan ni Martin ang talaga namang sinusundan siya kahit saan siya mag-show.

Hindi nga namin makalimutan ‘yung ‘M4D (Martin 4 Decades)’ anniversary concert niya sa Walt Disney Concert Hall sa downtown Los Angeles, California noong August 28 last na pinuntahan pa ng mga loyal fan niya around America and the Philippines.

So bongga nga ‘yon, ‘noh?!

Anyway, as a friend, sobrang bait ni Martin, kaya naman love na love ko siya at mata-touch ka rin sa kanya dahil kapag nag-message siya sa’yo ay ramdam na ramdam mo rin ‘yung pagmamahal niya sa’yo.

Advance happy birthday Martin!

Eddie panalo pa rin sa mga Elvis song

On February 6 naman ang 81st birthday ni Eddie Gutierrez.

Yes, Dondon, hindi talaga matutuloy ‘yung big celebration ni Tito Eddie on February 7, pero may intimate birthday dinner naman siya with his family and some friends.

Siyempre, busy ang mag-inang Annabelle Rama at Ruffa Gutierrez for that special day of Tito Eddie.

Nang makausap ko ang panganay niyang anak na si Tonton Gutierrez sa birthday lunch ni Gorgy Rula noong Saturday ay nabanggit niyang taping day niya sa araw na ‘yon, pero sana nga raw ay hindi matuloy para makapunta siya.

Anyway, looking forward sa birthday dinner ni Tito Eddie dahil for sure ay magkakaroon din ng kantahan doon at siguradong mapapakinggan namin ang favorite Elvis Presley songs niya.

In fairness, ang galing pa ring kumanta hanggang ngayon ng former Sampaguita Pictures matinee idol.

Bongga!