Mark Magsayo, Brandon Figueroa bakbakan sa interim title ng WBC

MAGTUTUOS sina dating World Boxing Council featherweight champion Mark Magsayo at former unified WBC/World Boxing Association super-bantamweight titlist Brandon Figueroa ng United States sa Marso 4 para sa WBC interim 126-pound title sa Toyota Arena sa Ontario, California.

May 24-1-0 (win-loss-draw), 16 knockouts record ang Pinoy at si Figueroa ay 22-1-1, 17KOs patungo sa 12-round fight ng Showtime at Premier Boxing Champions (PBC).

Napanalunan ni Magsayo, 27, at tubong Tagbilaran, ang WBC feather title laban kay American Gary Russell Jr. nung Enero 2022 via majority decision sa Atlantic City, New Jersey.

Pero nawala sa kaanyang ulunan ang karaangalan nang matalo sa Kanong si Rey Vargas sa split decision noong Hulyo sa San Antonio, Texas. (Gerard Arce)