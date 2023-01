MAGANDANG araw sa inyong lahat mga ka-Depensa at ka-Abante. Naging busy ang inyong lingkod nitong nagdaang weekend.

Idinaos ang 70th birthday ni Mang Mario Solis na ama ng aking kumareng si Neneng noong nakaraang Enero 25, Miyerkoles. Siyempre hindi mawawala sa tabi ni Mang Mario ang napakasipag at napakabait na si Tita Tinang Solis.

Nakasama natin sa table ang PBA player ng Magnolia Hotshots na si Paul Lee, mag-asawang artista na si Tonton Gutierrez at Glydel Mercado, maging ang sikat sa sabungan na si J Capinpin.

Ang nag-host ng party ni Mang Mario ay ang mag-partner na komedyanteng sina Gene Padilla at Pekto.

***

Nitong January 28, Sabado, ako ay nagkaroon ng biglaang imbitasyon kay ex-PBA player Chris Calaguio sa Mapandan, Urdaneta, Pangasinan. Super aga na ako umalis sa bahay mga 4am, at sakto naman nang dumating ako sa bayan ng Mapandan ng 9am.

Ito ay sa paanyaya mismo ng napakasipag na first timer Mayor Karl Vega. Sinamahan din siya ni Vice Mayor Gerard Tambaoan.

Pagkatapos ng picture taking, ako ay agarang umalis na para umabot sa laro ng Legends sa Cavite, kaya medyo stressful mga ka-Abante ang tumuhog ng imbitasyon.

***

Sa usapang Legends naman, dumayo ang PBA Legends sa bayan ng Magallanes sa Cavite. Ito ay sa imbitasyon ni first time Mayor Jasmin Bautista.

Ang mga lumaro sa mga iniidolo ninyo ay sina Allan Caidic, Marlou Aquino, EJ Fiehl, Noli Locsin, Bong Alvarez, Gherome Ejercito, Vince Hizon, Gene Padilla at ang inyong lingkod Jerry Codinera.

Nakakatuwa dahil may fans na nakakaalala pa noong huli kong dalaw sa Magallanes, may mga dala pa silang retro jersey ng Purefoods, lumang magazine at pictures.

Nag-enjoy naman ang mga Magalleno, halos lahat ng fans ay nakakuha ng selfie at autograph sa paborito nilang basketball players.