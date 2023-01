Mga laro ngayon (PhilSports Arena)

3 pm – Blackwater vs SMB

5:45 pm – TNT vs NLEX

Basagan ang TNT at NLEX sa nightcap ng double-header ng 47th Philippine Basketball Assocition 2023 Governors Cup sa PhilSports Arena ngayong Miyerkoles.

Parehong 2-0 ang sister teams, aakbayan ng mananalo ang unbeaten sa tatlong larong Converge sa tuktok ng standings.

Huling biktima ng Tropang Giga ang Rain or Shine 105-100 noong Biyernes.

Inangklahan nina Jalen Hudson, RR Pogoy at Mikey Williams ang ahon ng Tropang Giga mula 18-point deficit sa first half, nagsalansan ng 44 sa third quarter para ilapit 84-80.

Sa dulo, nahulog ang pamatay na tres ni Williams sa harap ni Beau Belga para kumpletuhin ang come-from-behind win.

Samantala, sinusulit ni Jonathon Simmons ang apat na laro sa Road Warriors, nambarako ng 33 points sa 121-112 panalo kontra NorthPort noong Sabado.

May kompromiso pa sa China ang dating National Basketball Association player, bago ‘yun ay misyong ihatid sa mas maraming panalo ang NLEX.

Mainam din ang suportang nakuha ni Simmons kina locals Don Trollano, Kevin Alas, newcomer Sean Anthony at Brandon Ganuelas-Rosser.

Isa rin kina coaches Jojo Lastimosa ng TNT at Frankie Lim ng NLEX ang mapuputulan ng back-to-back wins. (Vladi Eduarte)