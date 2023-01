Instant milyonaryo! OFW sa Dubai naka-jackpot

Sabi nila, malaking bagay ang diskarte sa tagumpay. Pero paano na lang kung bukod dito, dumapo rin sa ‘yo ang swerte?

‘Yan ang lucky moment ni Russel Reyes Tuazon, 34-anyos na kasalukuyang nagtatrabaho bilang storekeeper sa Dubai. Kamakailan lang ay itinanghal siyang winner ng Grand Prize sa Emirates Draw kung saan nanalo siya ng AED 15 Million o humigit-kumulang P222 milyon!

Sa isang panayam kay Russel, sinabi nito na ito umano ang una niyang subok sa naturang draw gamit lamang ang taya na 15 dirhams (P222).

Bukod dito, espesyal ang mga napili niyang numero dahil kombinasyon ito ng birthdays ng kanyang pamilya. Aniya, “I selected the number 6 – month of my birthday, 29 – date of my birth, 34 – my age, 17- son’s birthday, 25 – sister’s birthday, and 22 is mother’s birth date.”

Sa halos 15 taon na ni Russel naninirahan sa Dubai, wala umano siyang ideya na mangyayari ito.

Ngayon, isa sa mga plano niya ang magtayo ng business na konektado sa kanyang industriya – ang food and beverage. (Moises Caleon)