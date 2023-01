Ile-level sa KathNiel: KD, Alexa pasisikatin ni Direk Cathy

Feel na feel na ng mga fan na magkakaroon na ng launching movie ang KDLex under kay Direk Cathy Garcia.

Kamakailan ay ginulat ng Star Cinema ang mga netizen sa kanilang nilabas na litrato kung saan magkakasama sina Alexa Ilacad, KD Estrada, at Direk Cathy sa Hong Kong, na may caption na, “Sup HK!”

Nagpost din mismo si Direk Cathy sa kanyang Instagram at sinabing, “We’re so excited on our new project in HK! Thank you Lord!”

Niloko naman ni Darren Espanto ang kaibigan na si KD na tinext pa raw siya at inamin na kinakabahan sa gagawin na proyekto.

Sa ngayon, wala pang detalyeng nilabas ang Star Cinema kung anong klaseng proyekto nga ang pagsasamahan ng tatlo.

Gayunpaman, excited at nasupresa ang mga fan ng KDLex lalo pa at natupad ang kanilang pangarap na makasama nina Alexa at KD sa isang project si Direk Cathy.

Lalo pa at alam nilang dekalibre at blockbuster palagi ang films na ginagawa ni Direk Cathy maging ng Star Cinema.

Sabit ng fan, “Another answered prayer for my mains, #KDEstrada and #AlexaIlacad my #KdLex. yun wish ko dati if magka movie project (first) ang KDLex, gusto ko si Direk Cathy ang direktor. Iba ang Tatak Direk Cathy.”

Komento naman ng isa, “Mapipiga ang KDLex Kay Direk Cathy gusto ko ito ! Maraming silang matutunan Kay rekdi especially kd ,push Kung push ito!”

Tila maganda ang pasok ng 2023 para kina Alexa at KD dahil sa sunod-sunod na projects nila. Bukod nga sa nasabing proyekto, mapapanood din sila sa musical na “Walang Aray” ngayong Pebrero. (Rb Sermino)