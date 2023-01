Hulog sa pabahay sagot ng gobyerno

Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. nitong Martes na pinaplano niyang maglaan ng subsidy para sa flagship housing program ng gobyerno.

Ayon kay Marcos, tinatrabaho na niya at ni Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Rizalino Acuzar ang paglalaan ng P1 bilyong subsidy upang magkaroon ng pang-hulog ang mahihirap na tenant sa housing project.

“Pinag-aaralan namin ni Secretary Acuzar ang pagtatayo ng subsidy fund para dito sa ating housing program,” wika ng Pangulo sa groundbreaking ceremony ng unang phase ng Batasan Development and Urban Renewal Plan na bahagi ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH program.

“Siguro maglalagay tayo diyan, ‘pag nakahanap tayo ng pera, mga P1 billion to start with, para mayroon ta¬yong subsidy na ibibigay para sa ating magiging tenant,” dagdag ng Pangulo.

Inatasan ni Marcos si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ilagay sa taunang budget ng pamahalaan ang pagbabayad ng amortization o interest ng tenant.

Kumpiyansa naman si Romualdez na maaabot ng administrasyong Marcos ang target nitong 6 milyong housing unit sa loob ng anim na taon.

“Our target: one million housing units every year. This is an ambitious target, but I am very confident we can achieve this through our unity in purpose and the cooperation of all stakeholders in the program,” sabi ng House Speaker na kasama sa unveiling at groundbreaking ng housing project sa Batasan Hills.

“(We) will do everything to support our President in all of his programs because we also believe that if we work as one, we can achieve even the greatest of ambitions,” saad ni Romualdez. “This is how we move forward, this is how we move mountains.” (Aileen Taliping/Billy ¬Begas)