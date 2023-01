Guanzon sa viral video: Lasing sila, gusto akong atakihin

Isang video kung saan makikita na beast mode si dating Commissioner ng Commission on Elections (Comelec) at P3PWD Party-List nominee Rowena Guanzon ang kumalat sa social media.

Ang video ay ipinost sa Twitter ni Admar R. Vilando (@AdmarVilando) at nilagyan ng caption na “Anyare po @rowena_guanzon?”

Batay sa video, si Guanzon ay mayroong kaaway na lalaki na mukhang lasing. Nangyari ito sa pagdiriwang ng Cadiz Dinagsa Festival.

“Lasing sila naninigarilyo uminom sa sidewalk. Inapakan ang paa ko. sina¬way ko sinigawan pa ako. Attempted to attack me. Had to defend myself with my walking cane to stop him kasi lu¬malapit baka sakalin ako ng gago,” depensa naman ni Guanzon sa nasabing video.

“Biruin mo, pinapunta ko ‘yung pamangkin ko papunta sa bahay ni para kumain. Tapos bandang street na namin, bigla ba namang may yumakap at humipo sa maselang parte ng katawan eh hindi naman sanay ‘yung bata at nangatog at nung pinush ‘yung gunawa at nadapa ay pinagsusuntok na mga pamangkin. Mga 7 or 8 daw sila tapos may mga babae pang kasama na lasing na sumusuntok sa likod, na ‘di naman nila puwede gantihan,” ayon naman sa hiwalay nitong post sa Facebook.

Hindi malinaw kung magka-ugnay ang pangyayari na ipinost ni Guanzon sa Twitter at sa Facebook. (Billy ¬Begas)