Geneva Cruz palaban sa giyera vs mga basher

Walang inaatrasan si Geneva Cruz na basher sa social media lalo na kapag ang katawan niya ang pinagpipistahan ng mga ito.

Tulad nang mag-post siya ng bikini photos niya sa Instagram, kahit na fit ang katawan niya, may hahanapin daw ang bashers na puwedeng okrayin sa katawan niya.

“Sabi ang itim ng singit. Parang sinagot ko lang na sabi ko ‘that’s called shadow.’ Sabi ko pasensiya ka na I forgot to photoshop it for your delight. I don’t post pictures para lang sa kaligayan ninyo,” sey ni Geneva.

Body positivity daw ang pinapakita ni Geneva sa kanyang mga post. Kaya kahit na may bilbil, stretch marks, at loose skin, para sa iba ay maganda iyon dahil iyon ang natural na katawan ng kahit sinong tao.

“Kasi ayoko ring isipin nila na just because celebrity kami we’re perfect, we’re not,” diin pa niya.

May okray rin ang bashers kay Geneva na tigilan na raw nito ang pag-post na naka-bikini siya dahil nasa 40’s na siya at hindi na raw ito magandang tingnan.

Sagot ni Geneva: “Parang sinasabi ko na ‘watch me.’ Kung masaya ako sa bikini ko hindi naman nakakasakit, leave me alone.”

Nakabuti raw sa mental health ni Geneva ang mag-workout kaya since 2014, after niyang isilang ang second baby niya, tumutok siya sa physical health niya. Naging training coach pa raw niya ay ang panganay niyang si Heaven Arespacochaga. (Ruel Mendoza)