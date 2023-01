Elijah Alejo hinango ng GMA sa kahirapan

Naging emotional ang Sparkle teen actress na si Elijah Alejo nang mapag-usapan ang mga pinagdaanan niya bilang breadwinner ng kanyang pamilya.

Nagsimula bilang child actress si Elijah at sa murang edad ay namulat siya sa situwasyon ng kanyang pamilya. Kaya ang pilit niyang pinagsasabay noon ang pag-aaral at ang magtrabaho. May mga pagkakataon daw na walang project na dumarating kaya bata pa lang daw si Elijah, pinoproblema niya ang mga gastusin nila.

“Hindi naman na po makakapagtrabaho si mommy kasi cancer survivor po kasi siya. So talagang I only have me rin and umaasa rin po sa akin si mom,” sey ni Elijah.

Kaya malaking blessing daw ang teleserye na Prima Donnas na siyang naghango kay Elijah at sa kanyang pamilya na pinagdaanan na financial crisis.

“Naging super challenging po ‘yung life ko before Prima Donnas kasi kumbaga ako po ‘yung breadwinner. So, talagang no’ng wala pong pumapasok sa amin no’n na work gano’n talagang iniisip ko na, ‘Hala, paano ‘to? Paano ‘yung school ko? Paano ‘yung kakainin namin? Paano ‘yung gastos? Paano’ yung–kasi nagre-rent lang po kami–Paano ‘yung gastusin sa bahay, ganyan. Paano babayaran ‘yung rent?

“Napakalaking blessing po sa akin ng break ko sa Prima Donnas kasi parang okay hindi ko na kailangan masyado isipin ‘yung mga gastusin, hindi ko na kailangan masyadong isipin ‘yung paano ‘yung ganito, paano ‘yung ganiyan. Paano namin masu-survive ‘yung another month kasi mayroon na akong regular show. So, meron na po akong regular income.”

Naging household name si Elijah dahil sa pagganap niya sa kontrabida na si Brianna sa Prima Donnas. Sunud-sunod na dumating ang trabaho sa aktres hanggang sa gawin siya isa sa mga bida ng teleserye na Underage kasama sina Lexi Gonzales at Hailey Mendes. (Ruel Mendoza)