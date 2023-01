Darna wag sisihin sa pagkatalo sa Miss Universe – Jane de Leon

Nasa huling dalawang Linggo na lamang ang “Darna” ng ABS-CBN at magpi-finale episode na ito. Malaki ang pasasalamat ni Jane de Leon na sa buong journey niya ng pagiging Darna at pagkakagawa nito.

Sabi nga niya, “Kung walang Darna, wala po ako kung nasaan ako ngayon.”

Unaffected lang si Jane kung may mga bashers man siya o nambabash pa rin.

Sabi niya, “Parang wala naman… kasi po, ito po ang nangyari. Noong Darna ko po kasi, siyempre, ‘bakit siya?’ ganyan… ‘hindi siya deserving.’ I’m really thankful na noong nagsimulang mag-air ang TV series, ‘yung mga bashers po, naging fans ko na rin and ang daming sumporta.

“At sobrang nagtitiwala po ako sa ABS sa tiwalang ibinigay nila. Actually, kahit naman po tayo, you don’t know the person, may paborito tayong character sa mga movies, may bagong papalit. I think, magda-doubt tayo and magja-judge tayo. I think, it’s not for us to judge someone and sana maging lesson ‘yon sa ating lahat.”

Nang gawing National costume ang Darna ni Celeste Cortesi sa Miss Universe, natuwa at kinilig daw siyang talaga.

“Kinikilig talaga ‘ko, especially ‘yung hair niya, hindi siya helmet and super bagay talaga sa kanya.”

Pero ‘yun lang, kahit marami ang natuwa at na-amaze sa ginawa nito, dahil hindi nakapasok si Celester sa Top 16 finalist, may mga netizens na agad na nag-konek na kesyo naka-malas daw kasi rito na Darna ang ginawang National costume.

“I think, it’s not about the Darna or the costume. I think, it’s not the time for her for now. Pero, I believe with Celeste na meron pa siyang ipapakita sa ating lahat, hindi lang ngayon, but soon, I really believe.”

Sa ngayon, magre-rest lang din siya saglit after ng Darna pero dahil marami na raw ang mga naka-line-up na

“I’m really excited kasi, it’s a new chapter for me. It’s like four years siguro na nandito ko sa role na ‘to and I’m really looking forward kung ano po ang next or ipo-portray kong character,” sey niya.

Janella game sa lampungan kay Jane

Game sina Janella Salvador at Jane de Leon sakaling ang next series na pagsasamahan nilang dalawa ay hindi na mga bida-kontrabida kung hindi GL story naman (Girl Love).

Sabi ni Janella na kunsaan, minahal ng mga LGBTQIA+ ang kanilang mga character.

“We are so thankful and it was unexpected but it’s such an honor rin to have LGBTQ community supporting you. Nakaka-wartmh din siya ng puso. Nakakatuwa.”

Sabi pa niya, “It was so unexpected talaga na ie-embrace ng LGBTQ community ang character ko but it’s such a wonderful surprise and I’m proud to represent this community.”

Mula sa pagiging bida sa mga serye at pelikula, inembrace ng ani Janella ang pagiging kontrabida bilang si Valentina. Noong una, hindi raw talaga siya makapaniwala na siya ang gaganap sa role, pero ngayong patapos na ito, tahasan na sinasabi ni Janella na ito ang role na hindi na niya makakalimutan buong buhay niya.

“I really fell-in-love with the character. I love Regina and I think, she’s one of the characters I will ever portray in my lifetime.”

Derek, Richard Juan pinagsasabong

Mixed ang reactions na nababasa namin sa naging Instagram story ni Ellen Adarna kunsaan, makikita sa video niya na nagkakabit ang kanyang asawa, si Derek Ramsay sa balcony ng bahay nila ng Philippine flag.

May caption si Ellen na, “I like the view. Kasunod ang hashtag na “Proud Pinoy” at meron pang patriotic.”

Makikita rin sa video na sa harap nila ay ang bahay ng kapitbahay na may nakasabit namang Chinese characters.

Isa sa nag-react ay ang host/actor na si Richard Juan. Isang Hongkong Chinese pero nakabase sa Pilipinas. Nag-tweet siya na,

“The sad truth is, despite HUNDREDS OF YEARS of history in the Philippines, it’s the unwelcoming actions like this that makes us Chinoys feel like we STILL don’t belong here.” At sinundan niya ito ng crying emoji.

Magkakaiba ang reaksiyon sa Twitter post na ito ni Richard Juan. May pumanig dito tulad ng mga comments na, “Don’t be sad sir, I’ve seen you and your family loving our country especially during the last election period more than some “Real Pinoy” that I know. You belong here, and we’re glad you do.”

“I feel you, dapat daw bumalik na kami ng angkan namin sa china since roon naman talaga kami nagmula not considering na we have Filipino blood.”

“Marami pa rin naman love kayo. Love ko mga Chinoy friends ko. Yaan mo na, may mga ignorant lang talaga.”

“This is so unnecessary of them to do talaga. ‘Di ko pa rin ma-gets why kailangan nilang gawin ‘to.”

May nagtaka rin kay Ellen na isang Fil/Chi rin dahil ang nanay raw nito ay half Filipino at half-Chinese. Pero marami rin sa mga netizens ang kumontra sa post ni Richard.

Ilan sa mga ito, “LOL. Second class citizen nga lang kami. Both government and society favors Chinese people, ano yang unwelcomed and you don’t belong yung sinasabi mo.”

“Hindi natin Alam baka mga taga POGO yan kapit bahay nila.”

“Hindi ko alam kung ano kwento dito.

Pero marami kasing Chinese dito na feeling entitled. Feeling nila sila lagi ang mayaman at nakakaangat kesa sa mga Pinoy.”

“Pinakamayaman nga kayo sa bansang to sinasabe mo hahaah.”

So, kayo na ang humusga kung ang pagsasabit din ba ng Philippine Flag ni Derek ay offensive.