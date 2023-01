Chrome Bell, Bell magsasabwatan sa Philracom Maiden Stakes Race

MAGTATAMBALAN sina Chrome Bell at Tell Bell sa 2023 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan City, Batangas sa Linggo, Pebrero 12.

Karibal ng dalawa sina Prime Billing, Glamour Girle, Grand Moments, Cash On Hand, Melania, Runway Ten at Song Bird.

Rerendahan ni Pablito ‘Pabs’ Cabalejo si Chrome Bell habang si dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Jonathan Hernandez ang iibabaw kay Tell Bell sa event na nakalaan ang P1.2M papremyo.

Asinta nina Chrome Bell at Tell Bell ng Bell Racing Stable na matimbog ang P720K primerong premyo sa karerang suportado ng Philippine Racing Commission.

Masisikwat ng segundo ang P240K, iuuwi ng tersero ang P120K. May P60K, P36K at P24K ang pang-apat, panlima at pang-anim, ayon sa pagkakahilera.

Wagi si Tell Bell sa nakaraang trial race na pinasibat sa nasabi ring pista, sumegundo si Prime Billing at tumersero si Glamour Girle. (Elech Dawa)