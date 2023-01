Babaeng pumanaw planado ang libing with flash mob pa

Kung ikaw ay nasa isang libing, inaasahan mo nang puno ito ng pagdadalamhati o ‘di kaya naman ay paghihinagpis. Kaya naman talagang magugulat ang kahit na sino kung sa libing ay may bigla na lang magsasayaw sa harap ng altar.

Ganito ang naging eksena ng isang libing sa United Kingdom matapos mabigla at magtaka ang mga nagluluksa sa namayapang cancer victim nang may tumayong kababaihan at umindak sa rock music sa harap mismo ng altar habang hinhintay ang labi ng babae.

Flash mob ang eksena ng performance ng grupong Flaming Feathers na ayon sa kanila ay plano ng namayapang si Sandie Wood. Kaya naman lumapit sa grupo ang bestfriend ng babae upang matupad ang hiling ng namayapa sa araw ng libing nito.

Hindi naman naiwasang magkaroon ng pagtataka ang mga naroon sa libing dahil sa biglaang pagsasayaw ng grupo ngunit may iilan din namang humiyaw at pumalakpak sa performance ng grupo.

Ayon pa sa grupo, wala silang intensyong ma-offend ang mga nakikidalamhati kay Sandie lalo na ang mga kaanak at kaibigan nito ngunit hindi rin daw nila umano kayang tanggihan ang huling hiling ng babae na gusto rin lang din pasayahin ang mga naiwan na mahal sa buhay nit0. (MJ Osinsao)