Anyare kina Karylle, Kim? Vice Ganda umaming favorite si Anne

Sorry na lang sa mga girlilet na naging close kay Vice Ganda. Mananatiling second choice na lang kayo sa buhay niya.

Kasi nga, nagdeklara na si Vice, na si Anne Curtis ang pinakamalapit sa puso niya, sa kanilang lahat.

May mga tweet nga tungkol kina Vice at Anne, magkasama sa mga vidieo, na kung ano-ano ang itsura, at ginagawa nila. Ramdam mo nga ang pagmamahal sa kanilang dalawa, at ang kasiyahan kapag magkasama sila.

At reaksiyon ni Vice, “She’s my favorite girl in the world!”

Kunsabagay, kahit naman ang ibang mga fan ay happy pill ang turing kay Anne. Ang lakas ngang maka-good vibes ni Anne sa mga faney.

“Grabe my happy pill. May favorite actress ko talaga.”

Ginagawang isyu nga ng iba ang sinabi ni Vice na favorite niya si Anne, dahil pati raw ba sa mga host ng Showtime ay si Anne lang ang gusto niya, at hindi ang ibang co-host niya? Paano na raw sina Karylle, Kim Chiu, at iba pa?

Well, as for me, iba rin kasi ang chemistry nina Vice at Anne kapag magkasama, di ba? Hindi maitatanggi na parehong malakas ang sense of humor nila, at kayang-kaya ni Vice na paglaruan si Anne.

Ang ibang ka-partner kasi ni Anne, hindi siya magawang balahurain, di ba? Eh, si Vice talagang lahat ng kaya niyang sabihin na panglit kay Anne, nagagawa niya, at tinatawanan ng marami.

At hindi naman porke sinabi ni Vice na favorite in the world niya si Anne, nangangahulugan na `yon na hindi na niya mahal ang ibang mga kasamahan niya. Siyempre, mahal na mahal din niya sila, pero mas paborito nga lang niya si Anne.

Teka, may issue ba talaga? Hahahaha! (Rb Sermino)