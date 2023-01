Anatoly Karpov, Eugene Torre tinuruang mag-chess 200 bata

Sa pagbisita ni former world chess champion Grandmaster Anatoly Karpov ng Russia sa Pilipinas, nanariwa sa mga Pinoy chess fan ang mga naganap noong unang bumisita ang una sa bansa.

Muling nag krus ang landas nina Karpov, 71 at Asia’s GM Eugene Torre, 71, Martes, pero hindi sa chess board kundi sa harapan ng halos 200 tsikiting sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila para magbibigay inspirsyon sa mga nangangarap na maging kampeon sa sport.

Naalala ni Torre noong talunin si Karpov noong 1976 sa Manila at 1984 sa London.

“I will never forget the time I won against him because at that time he was the world champion,’’ bulalas niya.

Apat na beses kinalos ni Karpov ang Pinoy chess idol at may limang beses silang nagtabla.

“I’m very fortunate to have [played against] Karpov because he seldom lost during the decade when he became world champion,’’ ani Torre. “He was almost invincible at that time.”

Papasyalan din ni Karpov ang Baguio City na minsan na rin niyang napuntahan nang maglaban sila ni Victor Korchnoi noong 1978, napanatili noon ng Russian GM ang world title. (Elech Dawa)