Akala Tao, Engkanto Pala ang Bumulong

Si Benjie ng Las Pinas ay nagtanong sa Misteryo kung ano kaya ang bumulong sa kanya.

Misteryo: “Paano ba nangyari yung pagbulong sayo? Saan mo ito na-experience? At ano ang kanyang ibinulong sayo?”

Benjie: “Nagpunta kasi kami sa isang resort sa Batangas tapos siyempre gabi na nagkakasayahan pa. Actually nag- bonfire pa nga kami tapos yun ng kumakain kami may biglang bumulong mula sa likod ko. Akala ko nga anak ko yun kaso wala naman pala tao sa likod ko at ang layo nila kung meron man gustong bumulong sa akon. Kung ano ang ibinulong? Sabi niya sa akin “Ano yan?” Tapos lumingon ako wala nanan pala tao sa likod ko.”

Misteryo: “Ito lang ba ang first time na nakarinig ka ng bulong sa hindi mo nakikita?”

Benjie: “Meron na dati dun sa bahay namin sa Pasay pero hindi ko lang pinapansin kasi iniisip ko baka narinig ko lang ang usapan sa kapitbahay namin saka hindi ko naman iniisip na kaya kong mapakinggan ang mga ispiritu.”

Misteryo: “May time ba na may bumulong sayo na ganito ang gagawin mo o kaya ay sinaway ka sa gagawin mo?”

Benjie: “Wala akong ganung naririnig pero parang naiisip ko yung kaikangan may gawin ako o kaya’y pinipigilan ako.”

Misteryo: “Wow! I think telepathy na yung nasasagap mo kasi sa isip na anc pasok sayo ng mensahe. Mabuti kaya mong desisyunan kung kailangan sumunod ka sa sinasabi sayo. I presume anc nagpapadala sayo ng ganung message ay spirit guides mo.”

Benjie: “Ganun pala yun. I can feel ganun nga yun kasi comforting yung message kapag nasagap ko.”

Pwede ring galing sa guardian angel mo or archangels ang ganung mensahe.

Rey T. Sibayan