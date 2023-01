‘You are a sinner’ Lian Paz nagpatutsada kay Paolo Contis

Tinanong namin si Lian Paz, ang dating actress at EB Babes Dancer kung ano ang masasabi o reaksiyon niya sa mga naging pahayag ng estranged husband (hindi pa ex dahil hindi pa sila annulled) na si Paolo Contis sa interview nito sa Fast Talk.

Bahagi sa interview ni Paolo ay ang pasasalamat nito sa kanilang dalawa ng kanyang partner na si John Cabahug. Lalo na kay John sa talagang pag-ako na siyempre sa mga responsibilidad siyempre sa dalawang anak nila na dapat ay si Paolo ang gumagawa.

Ayaw na munang magbigay ng reaction ni Lian sa mga naging pahayag ni Paolo. Pero nitong umaga ng Lunes, hindi man direktang sagot, pero posibleng maikonek din sa mga naglabasan at siyempre, sa mga pinagdaanan niya sa buhay.

Sabi ni Lian na na-touch daw sa narinig na mensahe sa CCF (Christ Commission Fellowship) na, “I was moved from CCF’s International speaker when he shared that trials tend to make us or break us. As for my own life experience, maraming trials that “break me” but at the end of the day, just one call upon the name of Jesus and he will equip you to make it through.

“Do not be ashamed to pray because you are a sinner. Pray because of who he is! As you look back, masasabi mo, paano mo nalagpasan yun, but it’s all because God carried you amidst the storms.

“Salamat Lord. Happy Monday everyone!”

Sa ngayon, masasabing masaya si Lian sa family life niya sa Cebu kasama ang dalawang anak kay Paolo, anak sa former partner ni John at anak nilang dalawa ni John. Kung may kulang man, ito ay ang maikasal na sila ni John.

‘Karne’ ni Wendell katakam-takam mabenta sa Japan, Portugal

Nakakatuwa ang actor na si Wendell Ramos dahil tahimik lang, pero mukhang nakabubuo na ng sarili niyang business empire. Aba, kailan lang halos sinimulan ni Wendell ang kanyang business na “WenDeli Meat House” pero ang layo na pala ng nararating nito.

Halos pandemic din nang mag-venture rito si Wendell at ngayon, literal na malayo na nga ang nararating ng mga “karne” ng actor.

Aba, hanggang sa U.A.E., Portugal at Japan na rin. Obviously, mabenta at gusto talaga ng mga tao ang karne ni Wendell.

Nalaman namin ito sa ipinost sa social media niya ng manager ni Wendell na si Perry Lansigan. Proud na proud ito sa kanyang alaga na in all fairness naman ngang talaga, parang lahat sa buhay ni Wendell ngayon ay maayos.

Career-wise, isa pa rin siya sa in-demand na actor at isa rin sa mga bida ng bagong teleserye ng GMA-7, ang “Arabella.”

Buo at masaya rin ang family life at heto ngayon, nagiging isang matagumpay na businessman na rin.

Kaya sa tila bonggang launch ng Wendeli Meat House, sabi ni Perry for Wendell, “Congratulations Wendell! I am so proud of you.

“Magaling. Masipag. Mapagmahal. Continue soaring high! Suportadop ka ng PPL alam mo yan!

“Wendell hindi lang sa Pinas, now sa UAE, Portugal, Japan. At sa susunod sa buong mundo na.”

Talbog si maka-Diyos na aktres: Heart hindi nandidiri sa mga faney

Sa recent YouTube vlog ni Heart Evangelista, puring-puri siya ng mga netizens dahil sa nakikita nilang genuine na kabaitan daw ni Heart, lalo na sa mga fan at mga Pinoy na nakakasalubong o nakakasalamuha nito sa Paris.

Sa recent vlog ni Heart, parang naging instant fans day ng mga nakakasabay niya tulad na lang sa street ng Paris, sa kahit anong shop na pasukin niya at lalo na sa Pinoy grocery na pinuntahan niya.

Very accommodating kasi si Heart sa kahit sinong gustong magpa-picture sa kanya. Minsan, ito pa ang nagte-thank you.

Hindi rin ito nakaligtas sa naging obserbasyon ng mga netizens.

Ilan sa mga comment kay Heart, “So wonderful how Heart took the time to take pictures with her fans.”

“Randomly bumping into Heart at siya pa ang mangangamusta sayo like waaah. Sobrang friendly and approachable niya talaga sa Pinas man or sa ibang bansa. And one thing that is consistent with her, she never forgets to acknowledge and appreciate all the people that is working with her and helping her. So sweet.”

“Nobody’s a stranger with Ms. Heart. So kind with her fans.”

“’Yung iba, hindi kunwari nakikita ang mga fans, si Queen Heart naman siya talaga maghahawak pa ng cp for them to take pictures. Tapos lahat iwe-waive to say goodbye.”

Dahil dito, naalala na naman namin ang isang controversial actress na nagsabing kahit daw siguro wala nang COVID, magma-mask pa rin siya lalo na sa public dahil hindi pala siya natutuwa kapag nasa labas daw siya, tapos may mga magpapa-picture na fans.

Kabaligtaran sa kung gaano naman ka-accommodating si Heart. Habang si controversial actress ay kilala rin sa kanyang mga Biblical quotes.