Unibersidad namumudmod ng libreng libro

Hinihikayat ng Silliman University ang mga mahihilig sa libro – estudyante man or propesyunal – na bumisita sa kanilang campus at kumuha sa libo-libong libreng libro.

Kabilang sa mga ipinamamahaging libro ay tungkol sa aklat sa panitikan.

Ang mga librong libro ay maaaring kunin sa library sa loob ng kanilang pamantasan.

“We need schools to get or choose their books. Come, bring your own people,” pahayag ng OIC University Librarian na si Sarah Ragay.

Pinapamigay ang mga libro ng unibersidad dahil kailangan na nilang i-upgrade ang mga aklat na available sa library ng kanilang kampus. (Jan Terence)