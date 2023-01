Todas sa sama ng panahon 43 na — NDRRMC

Umakyat na sa 43 katao ang namatay dahil sa pagbaha at landslide bunsod na naranasang masamang panahon sa iba’t ibang bahagi ng bansa ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) kahapon.

Base sa ulat ng NDRRMC ng alas-sais ng umaga nasa 20 katao ang kumpirmadong nasawi sa masamang panahon mula pa nitong Enero 2 at siyam sa mga ito ay mula sa Zamboanga Peninsula; pito sa Eastern Visayas, dalawa sa Northern Mindanao, at tig-isa sa Mimaropa at Davao Region.

Samantala nasa 23 pa ang under validation na kinabibilangan ng 13 mula sa Bicol region, anim sa Northern Mindanao, tatlo sa Zamboanga Peninsula at isa sa Soccskargen.

Nasa 11 iba pa ang naiulat na sugatan at walong iba pa ang nawawala ayon pa sa ulat ng ahensya.

May kabuuan namang 2,043,686 katao o 497,015 pamilya ang naapektuhan sa Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visyas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao, Davao, Soccsksargen, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Idineklara ang state of calamity sa 85 lungsod at munisipalidad. (Edwin Balasa)