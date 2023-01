Tessie Tomas binuhay si Meldita

Binuhay ulit ni Tessie Tomas ang pinakasikat na character niyang si Meldita.

Pinost kamakailan ni Aling Teysi sa kanyang YouTube channel na TessTube ang paghahanda niya bilang si Meldita. Mula buhok, makeup, damit at alahas ay muli niyang binalik ang pag-impersonate niya sa former First Lady Imelda Romualdez-Marcos.

Gumala sa Greenbelt, Makati si Aling Teysi at Meldita with matching bodyguards pa. Hindi siya agad nakilala dahil naka-facemask siya kaya akala ng mga taong nakakasalubong niya ay siya si Madame Imelda.

Nag-window shopping si Meldita sa mga mamahaling boutiques at noong magutom ay pumasok ito sa isang restaurant at namangha sa kanya ang staff ng resto at ang mga customers dahil akala nila na si Imelda Marcos ang pumasok.

Pero hindi nagtagal ay tinanggal din ni Aling Teysi ang kanyang facemask at nabuking na hindi siya ang totoong First Lady. Pero in character pa rin siya bilang si Meldita habang nago-order ng pagkain.

Ang character ni Aling Teysi na si Meldita ang nagbigay sa kanya ng titulo na First Lady Of Philippine Television. Nanalo pa siya bilang Entertainer of the Year sa Aliw Awards noong 1987 dahil sa kanyang longest running one-woman show na Meldita.

Bumalik nga ulit sa Pilipinas si Aling Teysi para gumawa ng teleserye sa ABS-CBN na Dirty Linen. Noong magkaroon ng pandemic, namalagi muna siya sa bansang Isle Of Man kunsaan meron silang bahay doon ng kanyang mister na si Roger Pullin. Doon nagsimulang gumawa ng mga YouTube videos si Aling Teysi para makilala siya ng mga millennials at Gen Zs noong kasagsagan ng pandemic. (Ruel Mendoza)