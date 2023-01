Tanggal amats! Tomotomang kabataan pinagdasal ng mamshie

Laugh trip ang inuman session ng ilang kabataan sa TikTok video na inupload ni Mary Joy Bolaños matapos yayain ng kaniyang ina ang buong tropa upang magdasal kahit pa lasing na ang mga ito.

“POV: Nag-inuman kayo sa bahay niyo tas yung nanay mo biglang nag aya mag-dasal. Oh diba tanggal angas niyo HAHAHAHA,” caption ni Bolaños sa video.

“Ang babait tignan HAHAHAHAHAHAHA asan ‘yung angas HAHAHAHA,” dagdag pa ng uploader.

Makikita sa unang parte ng video na nagkakasiyahan pa ang kabataan habang kaharap ang alak at karaoke ngunit ilang segundo lamang ay may hawak nang papel ang mga ito at nagdadasal kaharap ang mga santo sa bahay.

Umani ng kakatuwang komento mula sa netizen ang nasabing video.

“Ito ang pinaka legit na banal ipinagdadasal na maging matibay at matatag ang aming atay sa marami pang inuming alak amen,” komento ng isang netizen.

“‘Yung isa [na nagdadasal] kala mo natingin lang ng kanta sa songbook ng karaoke eh HAHAHAHAHA,” komento naman ng isa pa.

“Tawang tawa ako sa pag scan ni Ate HAHAHA parang brochure na iniscan at naghahanap Ng bagong shade ng Lipstick HAHA sorry na po,” aliw na komento naman ng isa pang user.

Umani na ng 1.6 million views ang nasabing video. (MJ Osinsao)