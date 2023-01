Suwabe pa tumbok! Efren ‘Bata’ Reyes 3rd sa Derby Classic

WALA pa ring kupas sa edad na 68-anyos si Filipino billiards legend Efren “Bata” Reyes matapos nitong sikwatin ang third place sa katatapos na 24th annual Derby City Classic One Pocket Tournament na nilaro sa Caesar’s sa Southern Indiana sa Amerika.

Tinalo ni former WPA World 9-Ball champion (1999) at WPA World 8-Ball king (2004) na si Reyes si Skyler Woodward, 3-0, para sungkitin ang third place prize na $4,000.

Umabot sa semifinals si Reyes nang talunin nito ang kababayang si Alex “The Lion” Pagulayan, 3-1, na lumaro sa ilalim ng Canadian flag.

“It was such an honor to play the man deep in such a prestigious event. Efren has beaten a lot of very tough players in this event to get to this point,” pagpupugay at pagrespeto ni Pagulayan kay Reyes.

May tsansa sanang masilo ni Reyes ang titulo pero natalo siya kay Jonathan “Hennessee” Pinegar ng Tennessee, 3-0, sa semifinals. (Elech Dawa)