Sharon, Gabby tuloy na balik tambalan sa pelikula

Tinanong ko ang isang malapit kay Sharon Cuneta kung true ba ‘yung chikang nasagap ko na magko-co-produce ang Megastar at si Gabby Concepcion sa reunion movie nila?

Pero a big ‘NO!’ ang sagot ng taong ‘yon.

“Naku, hindi naman totoo ‘yon. Maraming nag-o-offer na magprodyus, pero nasa simula pa lang kami, kaya hindi pa makapag-decide.

“Kami-meet lang namin for that project, so, babalitaan na lang kita kung sino ba ang magpoprodyus, but definitely, hindi sila,” sey pa ng taong malapit sa Megastar.

Pero ‘katuwa nga raw na marami ang interesado talaga sa proyektong ‘yon na noon pa sana natuloy.

Anyway, magandang malaman na okey na okey naman bilang friends ang ex-couple.

Saka, Dondon (my dear editor), for sure, kapag natuloy na ang proyektong ‘yon ay panonoorin ‘yon ng mga fan ng dalawa na hanggang ngayon ay solid pa rin sa tambalang Sharon-Gabby, huh!

‘Yun na!

Varsity player nawala elya, nilayasan matandang sexy star

Nakilala ng isang varsity player ang isang sexy star na kakaiba rin ang character sa showbiz.

Gandang-ganda si varsity player kay sexy star na hindi niya alam ay mas matanda pa yata sa kanyang nanay, huh!

So, mula sa bar kung saan niya nakilala si sexy star, inihatid niya ito sa tinitirhang condominium na hindi naman kalayuan kung saan niya ito nakita.

Nang nasa condominium unit na sila ni sexy star, nawalan daw ng gana si varsity player. Maliwanag daw kasi at kita na raw kasi ang wrinkles ni sexy star at obvious na tanders na ito, huh!

So, nawalan ng gana si varsity player. Nawala raw ang elya niya kay sexy star dahil feeling niya ay mas matanda pa ito sa kanyang nanay.

Hehehe!