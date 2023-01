Pinay Maria Luisa Varela waging Ms. Planet Int’l sa Cambodia

Wagi ang Pilipinas sa Miss Planet International 2022.

Ito nga ang beauty pageant na sinalihan ni Herlene Nicole Budol, na hind nga lang niya tinapos dahil sa kung ano-ano nga ang nangyari, na ang ending ay umuwi na lang siya ng Pilipinas.

Well, natuloy pala ang beauty contest na `yon at sa Cambodia na ito idinaos, ha!

At si Maria Luisa Varela ang pinadala ng Pilipinas sa naturang beauty pageant.

At bongga nga dahil nanalo, ha!

Ang hindi nasungkit ni Herlene ay nakuha ni Maria Luisa.

Heto nga ang IG post ng Miss Planet International:

“Maria Luisa Varela from Philippines is Miss Planet International 2022. Congratulations.”

Si Jemima Mandemwa ng Zimbabwe ang mahigpit na nakalaban ni Maria Luisa, na naging 1st runner-up nga.

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga Pinoy fan dahil saw akas ay nakapag-uwi pa rin ng korona ang Pilipinas, matapos ngang malasin nitong 2022, dahil hirap na hirap ngang makapasok sa Top 10 sa iba’t ibang beauty contest ang mga Pinay.

Heto nga ang chika ng mga faney:

respalabra, “Congratulations queen you so great and amazing performance I want to hug you right now I’m so happy for you queen maraming salamat for raising our flag.”

analizasaurin, “Miss Grand Internatiional lang ang wala ang Pinas na korona halos lahat meron na.”

hoitmenghong, “Congratulations Philippines and Zimbabwe.”

itskentdeguzman, “Congratulations!!!! Love from the Philippines.”

squirrelpants_99, “Congratulations! The production was simple, clean yet elegant. Cambodia is a very good host.”

gid012, “Asan na kaya ung mga talking sh*t dito na pangit daw ang kanyang English accent mga Filipino pa man din. Sabi nga kill them with success! Congratulations Ms. Plante.”

koalaneng, “Congratulations @stayempressive of the Philippines for winning the Miss Planet International 2022.”

Well, iba talaga ang gandang Pinay, ha! Kahit saan mo ilaban, mag-uuwi ng karangalan. (Rb Sermino)