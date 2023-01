PBBM kinasa plano sa pagbangon ng PH

Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Exe­cutive Order No. (EO) 14 upang maipatupad ang Philippine Development Plan 2023-2028, na nag­lalaman ng roadmap sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas.

Sa ilalim ng EO 14, na nilagdaan noong January 27, 2023, layon ng PDP na ibalik ang bansa sa “high-growth trajectory and more importantly, enable economic and social transformation for a prosperous, inclusive, and resilient society.”

Ang second medium-term plan na nakaangkla sa “AmBisyon Natin 2040,” ay may layuning masungkit ng mga Pinoy ang “matatag, maginhawa at panatag na buhay.”

Ibinase ang PDP sa 8-Point Socioeconomic Agenda, ni Pangulong Marcos na layong pala­kasin ang “job crea­tion and accele­rate poverty reduction while addressing the issues brought by the COVID-19 pandemic.”

Sa kanyang talumpati sa Philippine Development Plan (PDP) 2023-2028 Forum na ginanap sa Philippine International Convention Center, sinabi ni Marcos Jr. na ang implementasyon ng PDP ay nakatuon patungo sa “prosperous, inclusive, and resilient” na lipunan sa bansa. (Prince Golez)