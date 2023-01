Pagpapahalaga sa Food Safety, isinulong ng ‘Project Karinderya’ ng Jollibee Group: Mahigit 70 karinderya owners, nakilahok

Makikita sa lawaran ang Jollibee Group Foundation at ang mahigit na 70 karinderya owners. Sa pagtitipon na ito ay inilahad ng JGF ang mga food safety and quality practices na maari nilang gawin sa kanilang mga negosyo upang mas mapaunlad pa ito.

Patuloy ang Jollibee Group sa pagtulong sa mga karinderya na panatilihin at pagbutihin pa ang kanilang food service operations. Sa pamamagitan ng kanilang Global Quality Management Unit at Jollibee Group Foundation (JGF), naibabahagi nila ang mga best practices sa Food Safety sa mga miyembro ng Project Karinderya, na binubuo ng mahigit na 70 na local eatery owners mula Metro Manila, Bulacan, Cavite, at Rizal. Layunin ng programang ito na ituro ang kahalagahan ng ligtas at malinis na pagkain, pati na rin ang kahalagahan ng proper handwashing.

Noong 2020, inilunsad ng JGF, Kasagana-Ka Development Center Inc. (KDCI), at Kabuhayan sa Ganap na Kasarinlan Credit and Savings Cooperative (KCoop) ang Project Karinderya, na naglalayong tumulong sa mga local eateries at mga pamilya na makaahon sa hamong dala ng pandemya. Sa tulong rin ng nasabing programa ay nakapagbigay sila ng training at tulong pinansyal upang makatulong sa kanilang mga negosyo.

Dagdag pa diyan ay nakapagbigay na rin ang Project Karinderya ng 30 day meal subsidy vouchers sa mga pamilyang lubos na nangangailangan. Ang mga vouchers na ito ay maaari nilang gamitin na pangbili ng pagkain sa mga participating karinderyas. Sa pamamagitan ng programang ito ay sinisigurado na may makakain ang nga nagugutom na pamilya, at may regular na customer ang mga karinderya.

“When we launched Project Karinderya two years ago, we leveraged on Jollibee Group’s expertise on food management and shared with karinderya owners additional knowledge on food preparation, food safety, and customer service. With this activity, we want to recognize our karinderya partners that we are still here to assist them not only so that they can sustain and grow their own businesses, but also so they can take part in our mission of spreading the joy of eating—this time, for their respective customers,” ani JGF Executive Director Gisela Tiongson.

Pagkatapos ng workshop, namahagi rin ang Jollibee Group ng handwashing tools at food safety reminders bilang paalala sa kahalagahan ng food safety.

“We endeavor to consistently serve superior-tasting and safe food, an imperative as we continue to expand and dominate the Philippine market and accelerate growth of the Jollibee Group businesses globally,” dagdag pa ni Jollibee Group Global Quality Management Head Wally Mateo. “At Jollibee Group, strong values are just as important as business acumen and operations skills, and we have a strong track record of doing what’s right. We are focused on creating a great company—one that makes a positive difference in people’s lives.”

Food safety heroes

Noong inilunsad ang Project Karinderya sa kalagitnaan ng pandemya, nagbigay ng tulong pinansyal at training ang nasabing programa sa mga business owners upang masiguro na maipagpapatuloy pa nila ang kanilang mga negosyo.

Isa si Edna Pangan sa mga napilitang mag-sara ng kaniyang karinderya noong ipinatupad ang mahigpit na quarantine restrictions noong 2020. Si Edna ay 50 taong gulang mula Trece Martires, Cavite at may 15 na taon nang nagpapatakbo ng kaniyang negsoyo, Nang lumuwag ang mga restrictions ay binuksan niya muli ang kaniyang karinderya at sa panahong iyon ay dala-dala na niya ang kaalaman na kaniyang nakuha mula sa Project Karinderya.

Isa si Edna Pangan (6th from left) sa mga karinderya owners na naimbitahan ng Jollibee Group upang dumalo sa training kung saan ibinahagi ng kumpanya ang mga best practices na maari nilang gawin sa kanilang mga negosyo.

Masaya namang ibinahagi ni Edna na handa na siyang i-apply ang kaniyang mga natutunan sa kaniyang negosyo. “Talagang dagdag kaalaman ito. Para sa mga mamimili sa amin, makakasiguro sila na malinis, maayos at masustansya at hindi lang basta masarap—may kalidad ang bibilhin nila sa amin (These are additional knowledge for us. Our customers will be assured that the food we serve are clean, nutritious, delicious, and high quality.)”, ani Edna.