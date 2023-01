Motorcycle riding academy, matagal nang kailangan sa bansa

“Huli man daw at magaling, naihahabol din.”

Tinutukoy natin ang plano ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na magtayo ng isang Motorcycle Riding Academy para mabawasan ang mga sakuna sa kalsada na kinasasangkutan ng motorsiklo at traysikel.

Sa ating opinyon, matagal nang kailangan ang mga riding school sa bansa.

Tingnan natin ang datos ng namamatay at kabuuang bilang ng banggaan na sangkot ang motorsiklo at traysikel. Mula sa Metro Manila Accident Reporting and Analysis System (MMRAS) ng MMDA ang mga numero. Matiyagang kinakalap iyan ng Road Safety Unit (RSU) ng MMDA-Traffic Discipline Office-Traffic Engineering Center (TDO-TEC), sa tulong ng Traffic Enforcement Group ng PNP National Capital Regional Police Office (TEG-NCRPO).

Noong 2006 pa dapat nag-umpisa ang pagtatayo ng mga riding school. Bagama’t naglipana ang mga driving school sa bansa, halos walang nakatutok sa pagmamaneho ng motorsiklo, at lalo na ang traysikel. Noong 2006 natin itinayo ang kauna-unahang riding school sa Pilipinas (at ASEAN) – Honda Safety Driving Center. Kasunod nito ang Safe T Ryders Training Center, eksklusibo para sa motorsiklo, noong 2010.

Sa kabila ng Covid-19 pandemic, kapansin-pansin ang pagdami ng nasasawi mula sa banggaan sangkot ang motorsiklo. Ayon sa MMDA, 258 ang nasawi noong isang taon, samantalang makikita ang 295 at 253 noong taong 2021 at 2020. Dito lamang iyan sa NCR!

Para mabawasan ang banggan na kinasasangkutan ng motorsiklo, nagpasya ang MMDA na magbukas ng motorcycle riding school. Bubuo ng isang technical working group para gumawa ng safety training module na angkop sa parehong beginners at experienced riders. Magkakaroon ng basic training kasama ang control at operation, laws, rules and regulations kaugnay ng motorsiklo; skills training, at; risk awareness. Kaiba sa ibang pagtuturo, sasamahan ang lesson ng basic emergency response training.

“Through this Motorcycle Riding Academy, we aim to further promote road safety, particularly to our motorcyclists who are very much at risk to road mishaps. It’s a good opportunity for them to refresh and hone their riding skills and to provide first aid to people who will encounter unexpected road accidents,” sabi ni MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes.

Libre ang lesson sa MMDA Riding Academy, at makakatanggap ang mga magtatapos ng kurso ng certificate matapos makumpleto ang lectures, practical application, at Basic Emergency Response Course.

Kasama sa lecture ang Riding Courtesy, Motorcycle Orientation, Road Traffic Rules and Regulations, at Motorcycle Safety Laws. Kasama naman sa hands-on exercises ang Preparing to Ride, Common Riding Situations, Safety Driving Demonstration, at Basic Riding Course.

Ang target na lokasyon ng academy ay ang lupa ng Government Service Insurance System (GSIS) sa kanto ng Julia Vargas Avenue corner Meralco Avenue, Pasig City. Balak ng MMDA na buksan ang Motorcycle Riding Academy sa first quarter of 2023.

Noong nakaraang taon, may 2.2 milyon bagong motor ang nai-rehistro ng LTO. Ayon rin sa ahensiya, tinatayang 17-18 milyon ang rehistradong motor sa buong bansa.

Kung sa Metro Manila lang ang itatayong riding school ng MMDA, papaano na ang mga riders na nasa labas ng NCR, lalo na sa Visayas at Mindanao? Hindi ba kapareho ang halaga ng kanilang buhay?