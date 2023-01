Mika Reyes, PLDT, bagong coach nag-aamuyan pa lang

Mga laro sa Pebrero 4:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm — Akari vs Choco Mucho

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

BAGONG coach, bagong sistema.

Unti-unting ginagamay ni middle blocker Mika Aereen Reyes at mga kasamahan sa PLDT High Speed Hitters ang sistema ng bagong coach ng koponan na si Rald Ricafort.

Nakatakdang makipaagbardagulan ang PLDT sa 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa darating na Sabado, Pebrero 4, sa Smart Araneta Coliseum.

Matapos magmintis na makakuha ng podium finish sa 2022 season, nagkaroon ng pagbalasa sa koponan.

Naeala na si dating coach George Pascua at pinalitan ni Ricafort kasama ang top assistant na si Arnold Laniog mula sa Petro Gazz Angel.

Nagdagdag rin ng dalawang manlalaro ang koponan mula kina Michelle Morente at rookie Ysa Jimenez mula UST Golden Tigresses.

Wala na sa team sina Eli Soyud patungong Akari Power Chargers, Toni Rose Basas sa Cignal HD Spikers at Heather Guino-o.

“So far, nasa process pa rin kami ng adjustment. In a short span of time, medyo mahirap din talaga i-adjust ‘yun agad,” pahayag ni Reyes.

“We’re trying our best talaga na maka-adapt sa gustong mangyari ng mga bagong coaches namin.”

Hindi pinalad na makakuha ng medalya sa tatlong kumpereniya ang High Speed Hitters kasunod ng fifth place sa Open, nasilat na fourth place sa Invitational at sixth sa Reinforced. (Gerard Arce)