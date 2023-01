Marinduque resto na angat sa ganda, sarap ng pagkain!

Maniniwala ka ba na ang dating isang bakanteng lupa na pinagtatalian lamang ng mga hayop tulad ng baka at kalabaw ay siyang magiging isa sa kilalang resto at pasyalan sa probinsiya ng Marinduque? Iyan ang kwento ng Tabag’s Place, isang restaurant sa Brgy. Malibago, Torrijos, Marinduque.

Nagsimula lang nitong kasagsagan ng pandemya ngunit talaga namang tuloy-tuloy ang pag-angat bilang best pasyalan sa isla.

Nagsimula noong 2020 ang resto, napagdesiyunan ng pamilya Regis-Cruzado na magpatayo ng bahay sa lugar na damuhan pa noon.

“After the Houses were built, and the development of Tabag’s Place continue to progress, it was then decided by the family to build a business, a tourist spot and restaurant and it did,” saad ni Nathaniel Cruzado, social media manager ng Tabag’s Place.

Talagang mae-enjoy mo ang bawat sulok ng Tabag’s Place na entrance-free lalo na kung ang hanap mo ay ganda ng kalikasan. Maa-amaze ka sa tangkad at ganda ng Mt. Malindig habang nasa Tabag View Deck na kita ang kabuuan ng pinakamataas na bundok sa isla gayundin ang bughaw na bughaw na Sibuyan Sea.

Pinaganda rin ang lugar ng mga modern kubo na nakapalibot dito. Kung gusto mong mag-overnight, don’t worry, they got u!

Magdala ka lang ng tent at pwedeng pwede ka na magpalipas ng gabi sa halagang P100. Kung food naman ang hanap mo, kilala ang Tabag’s Place sa kanilang masasarap na menu tulad ng sisig, native manok tinola, at pansit na mabibili sa affordable na halaga. Sa lamig ng klima sa Malibago, talagang mapapa-wow ka sa sarap ng mga ito!

At eto pa! Sakop din ng pasyalan ang Tabag Falls na fresh na fresh at malamig ang tubig! Mayroon ding pool ang Tabag’s Place katabi ng nasabing resort. Mafe-feel mo talaga ang nature lalo na at palibot ito ng mga puno. Kung tapos ka na sa pagligo, pwede ka namang maglaro ng billiards na mayroon din sa Tabag.

Kaya naman ano pa ang hinihintay mo? Kung ikaw ay bibisita sa Marinduque, huwag na huwag palalampasin ang Tabag’s Place! (MJ Osinsao)