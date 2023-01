Magdyowa na nga Seth niyabang regalo kay Francine

Ang daming kinilig sa birthday pasabog ni Seth Fedelin kay Francine Diaz, ha! Ang sweet-sweet nga ng binata, at ramdam mong pinaninindigan na niya ang pagiging ‘boylet’ ni Francine.

Hindi nga tropa-tropa lang ang datingan nilang dalawa ngayon, at lalo nga silang nagiging sweet habang nagti-taping ng Dirty Linen.

Anyway, heto nga ang chika ni Seth kay Francine:

“Happy Birthday @francinesdiaz !!! Sorry late na pero gusto ko lang iyabang ‘yung regalo ko ahahaha. Alam ko simple lang pero salamat dahil natuwa siya ahahaha. ‘Yung mga paborito mo lang naisip ko ibigay habol ko na lang gift sa susunod. Ayun ‘di na ako magsasalita ng marami alam mo na yun Chin.

“Galingan mo palagi at ‘wag papabayaan sarili mo bilib ako sayo sa pagiging anak, kapatid, kaibigan!!!! Odit lang ako palagi.

“Salamat nga pala kay ate sa napakasarap na manga at sa mga tropa natin na naawa saakin kasi di ko makuha-kuha!” sabi ni Seth.

Well, stuffed toy (Penguin?) nga `yon na may kulay puti at pink, na paborito pala ni Francine, at pinaghirapan talaga ni Seth na makuha, base sa kanyang mga IG photo.

At siyempre, kanya-kanyang reaksiyon na may kasamang kilig ang mga fan. Pero siyempre, may kasama ring pang-aaway ang iba.

Sabi ni anlzcrz, “Hindi ako fan pero natutuwa kasi ako sa tandem nila. Tapos nakita ko ung comment mo. Hahaha bitter kaba? Baka ikaw si Andrea!”

May nauna kasing mensahe na masyadong maasim ang sa matamis na eksena nina Francine at Seth. Feeling nila ay maka-Andrea Brillantes nga ito.

Heto pa ang chika ng ibang fan, na kinuyog nga ang taong `yon.

aonzoangel, “@leedeeysoleil huy! pinagsasabi mo ante! Matulog ka na at sana magising ka pa dahil marami ka pang iiyakan. And you’re concluding such things na hindi naman totoo diba? So sasabayan kita, Mag-move on ka na Andrea or SethDrea fan dahil 2023 na! God bless you na lang! Mind your idol not others, napaghahalataan kang walang utak and kulang sa aruga! May God bless you having a peaceful mind.”

ygent1995, “@leedeeysoleil Alam mo may pagkasira ulo ka. Natatawa ako haha. Grabe problema mo sa 2 , na hndi naman namin prinoproblema na solid FranSeth. Dami mo isyu sa buhay kaw ba nagpapalamo kay Chin ah? Wala kang pakialam kung i-tolerate man ni Chin ang friend kasi friend niya ‘yun. Ikaw ang bastos at makalat wala ka sa lugar makapagsalita ng nga masasama kala mo dami mo na napatunayan sa buhay. Focus ka muna sa bahay niyo at tumulong mukhang 14 anyos kalang at puro social media inaatupag mong bruha ka haha.”

ygent1995, “@leedeeysoleil hndi kita ija-judge kung hindi ka masyado judgmental sa iba. Patigilin mo ba naman ang isang artista sa dapat niyang ugali na approachable kung ‘di ka sira. Lahat ng dahilan mo ay naka-focus lang kung sa ano ang isip mo. Masyado ka self entitled pinangungunahan mo pa kilos niya, ano ka manager? Kaloka.”

Well, mahaba pa ang chika ng mga fan na galit na galit sa maka-Andrea, dahil sa pambabastos kay Francine.

Well, mukhang habang buhay na nga ang labanan sa pagitan nina Andrea at Francine. (Rb Sermino)