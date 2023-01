Leni Robredo damay: Kathryn kinumpara kay Barbie, nairita mga fan

Ay, may eksena pala na sinasabong na ngayon si Barbie Forteza kay Kathryn Bernardo, ha! Kaloka nga, na dahil sa Maria Clara at Ibarra, ang lakas-lakas na ni Barbie, at sabi nga ni David Licauco, ang ‘Klay’ ng buhay niya ang number one artista sa ngayon.

Anyway, ang Twitter account na ‘Entertainment Uptake’ ay ma pa-poll nga tungkol kina Kathryn at Barbie:

Ang tanong nga: There can only be one, in this generation, who is the better actress?

Kung iboboto si Barbie Forteza, gamitin ang ‘retweet’.

At kung si Kathryn Bernardo naman ang iboboto, gamitin ang ‘like’.

Eh, may lumabas sa Twitter na kesyo ni-like raw ni former Vice President Leni Robredo ang tweet/poll na `yon, na ang ibig sabihin ay boto nga siya para sa kakampink na si Kathryn.

Heto ang reaksiyon ng ibang mga netizen:

“Sorry VP Leni approves Kathryn.”

“We will always choose Kathryn. One of the best actress iin her generation. Box-office actress. You are right, there is only one, that si Kathryn.”

At siyempre, umalma ang mga fan ni Barbie, dahil bakit daw kailangang patulan ni Atty. Leni ang ganitong poll?

Teka lang, hindi ba naisip ng mga netizen na baka naman ang admin ni Atty. Leni ang nag-like, o baka naman dinoktor lang ang ‘like’ na `yon, ha! Siyempre, sa panahon ngayon, ang daming puwedeng gawin sa social media, di ba?

Pero kung sakaling si Atty. Leni nga ang nag-like na `yon, aba, walang masama, dahil tulad din naman ng maraming fan ang reaksiyon niya, ha! At isa pa, may pinagsamahan naman sila ni Kathryn, kaya normal lang na ibalik niya ang pabor sa aktres.

Pero ‘yun nga, tila hindi rin natuwa ang ibang mga fan, dahil ayaw rin nilang ma-associate si Kathryn kay Atty. Leni, ha! Tama na raw ang politika, at ilayo na si Kathryn sa mga ganiyang usapin.’

Anyway, mababasa mo rin naman na mas marami pa rin talaga nag bumoto kay Kathryn kesa kay Barbie.

Heto nga ang chika nila:

“David and Barbie looks good sa series nila but marami pa sialng kailangan i-level up para makumpara sa KathNiel. Malayo pa rin at alam naman nila `yan. Tigilan niyo na lang kaka-poll. Nag-uumpisa pa lang sina Barbie at David at hindi nila ginagawa yan para makipagkumpitensiya.”

“Oo nga, magaling si Barbie, pero huwag naman ikumpara kay Kathryn. Nakakahiya naman sa blockbuster movie at TV shows niya ha! Hanap na lang po tayo ng iba yung medyo ka-level ni Barbie para hindi naman nakakahiya.”

Well, karamihan nga ay nagsasabing huwag ikumpara si Kathryn kay Barbie. At kanya-kanyang opinion nga naman ‘yan! (Rb Sermino)