Kheith Ryhnne Cruz kampeon sa 10th Flexible Table Tennis

WALASTIK sa husay si Kheith Rhynne Cruz, pinatibay ang pagiging Philippine women’s No.1 matapos pataubin ang mga karibal sa 10th Flexible Cup International Table Tennis Championship nitong Linggo sa Robinsons Mall sa Novaliches, Quezon City.

Isa-isang pinatumba ni Cruz, pinakabatang player sa edad na 16-anyos na naging No.1 women’s player at pambato ng Joola Philippines, ang mga mas beteranong katunggali kabilang ang ilang miyembro ng Philippine Team sa elimination round tungo sa championship match laban kay Malaysian Lee Xin Ni ng Gold Medal Malaysia squad, 2-1, para angkinin ang titulo sa torneo na itinataguyod ng Flexible Packaging Products, Inc, at inorganisa ng Table Tennis Association for National Development (TATAND).

Nafale naman nina national mainstay Rose Jean Fadol ng Joola Philippines at Angel Joyce Laude ng De La Salle University ang runner-up honors.

“We’re really happy and proud with Kheith Rhynne performances throughout her young career since maisama namin siya sa TATAND program. From being a struggling junior campaigner and now the country’s No.1 player at the young age of 16, she came along way. We in TATAND is all out in supporting her dreams to make it to Olympics like her childhood idol Ian Lariba,”pahayag ni TATAND honorary President Charlie Lim.

Nasikwat ng Xiom Indonesia na sina Luki Purkani, Zahru Nailufar, Gusti Syaful at Yon Mardiyono ang team open championship matapos pataubin ang Sunsports Red Singapore na binubuo nina Josh Cgua, Yin Jing Yuan, at Tay Jit Kiat at UST-1 nina John Michael Castro, Alvin Menard Sevilla, Eljey Dan Tormis at John Dayl Que.

Sa men’s singles open, nakopo ni Dewa Prasetia ng Toto Pol-Chawi Fishing ang kampeonato laban kina Zahru Nailufar ng Xiom Indonesia; Yin Jing Yuan ng Sunsports Singapore at Yon Mardiyono ng Xiom Indonesia. (Abante Sports)