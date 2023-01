Kesa sibakan sa trabaho – DTI: Taas-presyo ng pagkain ilalarga

Nagpahiwatig na si Trade Secretary Alfredo Pascual na kailangan nang payagan ang pagtaas ng suggested retail price (SRP) ng ilang basic necessities at prime commodities tulad ng de-latang sardinas at karne, gatas, kape at iba pa upang maiwasan ang tanggalan sa trabaho.

Sa pahayag kahapon, sinabi ng Department of Trade and Industry na kinikilala ng kagawaran ang mga panawagan ng mga manufacturing company na payagan na silang magtaas ng presyo para makapagpatuloy ang kanilang mga kompanya na apektado na ng pagtaas din ng presyo ng commodities sa buong mundo, lalo na ‘yong mga nag-aangkat para sa kanilang produksyon.

Sabi ni Pascual, kailangang intindihin na kailangang galawin na ang presyo nang ayon sa nangyayari sa merkado para hindi magtanggal ng mga tao ang kompanya para makatipid.

“We understand the need for prices to be calibrated towards market rea­lities, taking into account both consumers and the value chain impacted, so jobs are preserved,” sabi ni Pascual.

Paliwanag niya, kung break even lamang ang mga kompanya, baka bawasan nila ang produksyon o tanggalin ang ibang produkto at humantong pa sa pagsasara nito na ikawawala ng trabaho ng mga tao.

“Suppose these companies would only be able to cover the cost of production with price adjustments. In that case, operations would be affected, some products might be discontinued, and, worst, workers could lose their jobs if failing companies decide to close down,” sabi ni Pascual.

Ayon sa DTI, pinag-aaralan nito ang mga bagay na nakaaapekto sa presyo ng mga basic necessities at prime commodities para sa kapaka­nan ng kapwa consumers at manufacturers. (Eileen Mencias)