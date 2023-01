Karapatan sa edukasyon

Sa panahon ngayon na nagtataasan ang mga presyo ng pagkain at iba pang pangunahing mga pangangailangan, isa pang nagiging problema ng mga magulang na hirap na sa kakayod sa trabaho ay ang pagbabayad ng tuition ng kanilang mga anak.

Marami sa mga estudyante ngayon ang hindi na nakakapagbayad ng tuition para sa buong taon. Kadalasan ay kada buwan o quarterly na sila nakakapagbayad dahil kinakapos sa panggastos ang kanilang pamilya. Minsan pa nga ay pati ang pambayad sa pag-aaral ay hindi na napapagkasya, lalo na kung may biglaang gastusin ang pamilya.

Hindi naman nila gustong magkautang. Talagang may mga panahon na gipit lang ang kanilang kalagayan.

Kapag ganito ang nangyari at hindi nakapagbayad ang estudyante, may mga paaralan na hindi pinapahintulutan na sila ay makakuha ng exam. Ang no-payment, no-exam policy ay naging patakaran na ng maraming private school sa kasalukuyan.

Kawawa ang estudyante kapag gipit at walang pambayad. Hindi nakaka-graduate o nakakapag-enrol sa susunod na school year dahil kulang sa requirements kahit pa siya ay matalino at deserving naman.

Kaya marami ang umaasa na maipasa na sana ng Kongreso ang panukalang batas na ang layunin ay pahintulutan ang mga college students na may utang na tuition at iba pang bayarin sa kolehiyo o unibersidad na makapag-exam kung sila naman ay may makatarungang dahilan kaya hindi makabayad.

Sa Kamara de Representante, mabilis ng naaksyunan ang panukalang batas na ito sa pagpasa sa third and final reading noong Disyembre ng House Bill (HB) 6483. May 237 mambabatas ang bumoto ng pabor sa bill na ito.

Ilan sa mga may-akda ng bill na ito ay ang mga miyembro ng National Unity Party (NUP) sa Kamara na sina Cavite 4th District Congressman Elpidio Barzaga Jr., Bohol 1st District Cong. Edgar Chatto, Bulacan 1st District Cong. Danny Domingo, Guimaras Lone District Congresswoman Dra. Lucilla Nava, at si CavIte 3rd District Cong. Adrian Jay Advincula.

Ang HB 6483 ay sumasakop sa lahat ng higher educational institutions (HEIs), pampubiko o pampribado man.

Binibigyang diin sa panukalang batas na ito na dapat ay maging responsibilidad rin ng mga estudyante sa kolehiyo na maging maagap sa pagbabayad ng kanilang tuition at iba pang bayarin sa paaralan.

Kung may emergency naman o hindi sinasadyang kadahilanan na hindi makapagbayad agad ang estudyante, nakasaad sa bill na siya ay pahihintulutan pa rin na makakuha ng exam. Dapat lang ay magbigay ng promissory note ang estudyante na kung saan siya ay nangangakong magbabayad. Dapat ring may nakalistang schedule kung kailan niya makukumpleto ang pagbabayad ng kanyang utang sa paaralan.

May karapatan naman ang eskwelahan na huwag mag-issue ng clearance o transfer credential sa mga college student kung sila ay may utang pa. May karapatan din ang eskwelahan na hindi payagang makapag-enroll ang estudyante sa susunod na pasukan hangga’t di nababayaran ang naunang pagkakautang.

Ang mga probisyong ito ay ginawa ng mga mambabatas para maging balanse at patas sa magkabilang panig. Maari nga namang malugi ang pribadong paaralan at baka magsara pa kung puro utang lang ang napapala at walang nagbabayad.

Kapag naman lumabag ang paaralan sa probisyon na pahintulutang makapag-eksamin ang estudyante kahit hindi nakakabayad ng tuition dahil sa makatarungang dahilan, sila ay papasailalim sa administrative sanction o pagpataw ng penalty ng Commission on Higher Education (CHED)

Kung estudyante ka naman at napatunayang kaya mo namang magbayad pero nagsinungaling ka at gumawa ng dahilan, mapapasailalim ka sa disciplinary action ng iyong paaralan.

Maraming magulang at estudyante ang naghihintay na maisabatas na ang bill. Mapapanindigan at mapapangalagaan ng Kongreso ang karapatan ng bawat Pilipino sa de-kalidad na edukasyon kung maisasabatas na agad ang HB 6483.