Ja Morant, Memphis Grizzlies tinapos 5 dikit na semplang

SUMAKAY ang Memphis sa second straight triple-double ni Ja Morant para ipagpag ang bisitang Indiana 112-100 Linggo ng gabi sa FedEx Forum.

Tumapos si Morant ng 27 points, 10 rebounds at 15 assists sa panglima niyang triple-double ngayong season.

Nagdagdag si Brandon Clarke ng 13 points mula 5 of 5 shooting.

Malamya ang umpisa ng Grizzlies, iwan pa 62-50 sa halftime bago nagising pagbalik mula sa break.

Inari ng Memphis ang third (30-17) at fourth quarters (32-21) para bumawi sa five-game losing streak.

“We needed it (win),” bulalas ni Morant. “Obviously going through a terrible slump that we haven’t been in in years, dropping five games on the road.”

Hindi naibalik ng 27 points, 8 rebounds ni 2022 No. 6 pick overall Bennedict Mathurin ang Pacers, humugot pa ng 16 points kay Aaron Nesmith. (Vladi Eduarte)