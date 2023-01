Isa pang ‘di dapat tularan

Maaliwalas at masaya ang bungad sa atin ng Bagong Taon. Nagbabadya ang isa pang produktibong 2023 para sa inyong Kuya Pulong. Tulad ng ating nagawa ng nakaraang 2022, pagsusumikapan natin muli na marami pang matulungan sa ating mga kababayan sa Unang Distrito ng Davao City. Pagpupursigihin din nating muli na maipasa ng Kamara de Representante ang ating mga panukalang batas sa Kongreso.

‘Good vibes’ na sana tayo dahil sa mga plano nating ito. Kaya nga lamang ay nakatanggap tayo ng balitang lubha kong kinagalit.

Nakatanggap ang opisina namin ng impormasyon na meron palang gumagamit ng pangalan ko para sa mapanlinlang na gawain.

Ayon sa nai-report sa akin, may isang babae raw na nagpapanggap na empleyado ko sa Kongreso at nagre-recruit ng mga kababayan nating nangangailangan ng medical assistance mula sa gobyerno.

Ang modus ng manlolokong ito ay papangakuan ang nangangailangan ng P30,000 na medical assistance na galing daw sa opisina ko, pero P3,000 daw ay dapat mapunta sa kanya.

Nang makarating sa akin ang balitang ito, agad kong inutusan ang staff ng opisina ko sa Kongreso na ireport agad ang scam sa pulis at iparecord sa police blotter.

Paludhon nako ni atubangan San Pedro Church duha ka gabii! (Papaluhurin ko siya sa harap bg San Pedro Church ng dalawang gabi!)—Yan ang nasabi ko dahil sa galit nang maireport sa akin ang ganitong masamang gawain. Doon siya sa harap ng San Pedro Church sa Davao City mangumpisal at baka sakaling tubuan siya ng konsensya.

Pagkatapos niyang magdusa sa harap ng simbahan ay sasampahan namin siya ng kaso ng magtanda na.

Kung may mga taga-Davao o iba pang taga-ibang lugar ang nalapitan ng manggagantsong ito, pinapakiusapan ko kayong ireport agad ito sa pulis at sa opisina ko sa Kongreso sa cellphone number 0966-7510792. Kapag nai-report agad ay may tsansang matiklo natin siya at pati mga kasabwat niya kung meron man.

Hindi na talaga mawawala ang mga walanghiyang tao na nagsasamantala o kaya ay nanlalamang sa kanilang kapwa. Nang nakaraang taon, nagalit din ang inyong Kuya Pulong ng madiskubre namin na may mga nandaraya pala sa pagkuha ng cash assistance sa ilalim ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers o ang TUPAD program ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Pinagtitiyagaan ng staff namin sa tanggapan ng Unang Distrito na suriin ang bawat aplikante sa programang ito na ang layunin ay mabigyan ng emergency employment ang benepisyaryo. Ito ay may katumbas na sahod sa loob ng sampung araw pero hindi lalagpas sa tatlumpung araw. Malaking tulong ito sa mga tunay na nangangailangan.

Kaya naman nadismaya kami ng malaman naming may mga hindi kwalipikadong indibidwal pala ang mga nakatanggap ng ayuda mula sa TUPAD. Ang mas nakakagalit ay hindi lang minsan kundi ilang beses pa silang nakapandaya dahil iba-ibang pangalan ang ginamit para paulit-ulit na makakuha ang ayuda.

Tulad ng mandurugas na scammer ng medical assistance, hindi alintana ng mga ganitong walang konsensya na ang mga dinadaya at ginugulangan nila ay mga mahihirap nating kababayan.

Kung matino kang tao, hindi mo maiisip man lang na mang-abuso ng kapwa mo. Kung wala ka naman sa katinuan, may panahon ka pa para magbago. Huwag mo ng patagalin pa at baka abutin ka pa ng matinding malas.