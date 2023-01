Grandmaster Wesley So 4th sa Tata Steel Masters

NAKUNTENTO sa fourth place si Super Grandmaster Wesley So matapos makipaghatian ng puntos kay GM R Praggnanandhaa ng India sa 13th at last round ng Tata Steel Masters 2023 na nilaro sa Wijk aah Zee, the Netherlands.

Nakapagtala si 29-year-old So ng 7.5 points matapos ang 52 moves draw ng Queen’s Gambit game nila ni Praggnanandhaa.

Nakopo naman ni GM Anish Giri ng host country ang korona matapos nitong talunin si GM Richard Rapport ng USA, nakalikom ang kampeon ng 8.5 pts. sa event na ipinatupad ang 14-player single round robin.

Nagsalo sa second spot sina GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan at ang reigning world No. 1 player na si GM Magnus Carlsen ng Norway subalit matapos idaan sa tiebreak points ay pumangalawa ang una at tersero ang huli.

Malaki sana ang tsansa ni Cavite-born So na makahabol sa tuktok at magkampeon kung nakapagtala ito ng panalo sa huling tatlong laban.

Si So na nirerepresenta ang Amerika ay naging kampeon sa Tata Steel Masters noong 2017. (Elech Dawa)