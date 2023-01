Giannis Antetokounmpo humarabas ng 50 puntos

HUMARABAS ng 50 points, 13 rebounds si Giannis Antetokounmpo at nilampaso ng Milwaukee ang ini-host na New Orleans 135-110 Linggo ng gabi sa Fiserv Forum.

Sa first half lang ay may 29 at 10 na si Antetokounmpo sa kanyang 695th career regular-season game – inakbayan si Sidney Moncrief sa second place ng Bucks all-time list, sa likod ng 711 ni Junior Bridgeman (1975-84, 1986-87).

Kapos ng limang puntos sa kanyang career-high ang Greek Freak na nilista noon lang January 4 sa 123-113 win kontra Wizards.

Sinilaban niya ang Pelicans ng 20 of 26 shooting, 3 for 4 sa labas ng arc.

Nagsalansan si Antetokounmpo ng 18 points sa first quarter, halos pantayan ang iskor ng buong New Orleans team nang umagwat ang Milwaukee 37-19.

Nag-ambag si Jrue Holiday ng 17 points, may 15 markers si Brook Lopez.

Injured sina leading scorers Zion Williamson, Brandon Ingram at CJ McCollum, binalikat ng 18 points ni Jose Alvarado ang New Orleans. May tig-16 sina Trey Murphy at Jonas Valanciunas. (Vladi Eduarte)