EJ Obiena, Armand Duplantis pataasan ng talon sa Sweden

HINDI maitago ang pananabik ni 2020+1 Tokyo Olympiam Ernest John “Ej” Obiena sa inaasahang muli nitong pagharap sa kasalukuyang World pole vault record holder at Olympic champion na si Armand ‘Mondo” Duplantis ng Sweden sa Beijer Pole Vault Gala sa Pebrero 2 sa Uppsala, Sweden.

“Improved the jump to 5.82m to get 1st place at the Perche En Or. Here’s me and my trophy at the end of the game. See you in Uppsala, Sweden on the 2nd!,” mensahe ni Obiena hinggil sa nalalapit nitong paghaharap muli ng isang beses na nitong tinalo na si Duplantis.

Ang 22-anyos na European pole vault champion na si Duplantis ay paboritong makipagkumpitensya sa harap mismo ng kanyang mga kababayang Swedish.

Iniuwi naman ni Obiena ang kanyang unang gintong medalya sa 2023 indoor pole vault season noong Linggo (oras ng Maynila) sa pagwawagi nito sa Perche En Or tournament sa Roubaix, France.

Nalampasan ni Obiena ang taas na 5.82 metro para itala ang kanyang season best sa pagwawagi sa kompetisyon. (Lito Oredo)