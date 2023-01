Chiefs, Eagles rambol sa Super Bowl 57

KASADO ang rambulan ng Kansas City Chiefs at Philadelphia Eagles sa Super Bowl 57 sa Glendale, Arizona sa February 12 (Pebrero 13 sa Manila).

Matikas na kinamada ni quarterback Patrick Mahomes ang 23-20 win laban sa Cincinnati Bengals nitong Linggo sa American Football Conference championship.

Matapos isalya ni Joseph Ossai si Mahomes kahit out of bounds na ang quarterback, nabigyan ng 15-yard penalty ang Bengals. Kumaripas si Harrison Butker para kumpletuhin ang 45-yard field goal 3 seconds na lang sa laro at itinakbo ng Chiefs ang panalo.

NFL champions ang Chiefs noong 2019-20 season nang talunin ang 49ers 31-20.

Kinubabawan naman ng Philadelphia ang San Francisco 49ers 31-7 para sa National Football Conference title.

Balik sa Super Bowl ang Eagles limang taon matapos talunin ang New England Patriots 41-33 noong Feb. 4, 2018. (Vladi Eduarte)