Bro Eddie: ‘Dinemonyo’ mga politiko: Mga Pinoy isusumpa sa SOGIE bill

Nagbabala ang religious leader at Cibac Party-list Rep. Eduardo ‘Bro Eddie’ Villanueva na maaari umanong sumpain ang Pilipinas kung maipapasa ang SOGIE bill na layuning isulong ang karapatan ng mga tao kahit ano pa man ang kasarian nito.

“Gusto ba nating sumpain ng DIYOS ang Pilipinas katulad ng SODOM GOMORRAH? BAKIT hindi tayong lahat magbalik sa DIYOS na nagsabing MAHAL NIYA ANG LAHAT NG MAKASALANAN na katulad kong walang Diyos dati pero pinatawad! GOD loves all sinners but Hate sins!” saad ni Villanueva sa pinost nito sa social media kamakailan.

“Allowing SAME SEX MARRIAGE is not only mortal sin But direct Rebellion against GOD who destroyed Sodom and Gomorrah because of rampant wickedness of SAME SEX MARRIAGES! (Gene­sis 19),” dugtong pa ng founder ng Jesus is Lord Church.

Panalangin din niya na ipagdasal ang mga politikong binulag na umano ng demonyo dahil sa pagsuporta sa nabanggit na panukala.

“SOGIE Bill is a clear CAMOUFLAGE of Same Sex Marriage that will convert Philippines as Modern SODOM & GOMORRAH thus inviting GOD’s Wrath!FILIPINOS SHOULD NOT BE DECEIVED! Pray for politicians blindly deceived by this Imported Evil!” giit ni Villanueva.

Noong nakaraang linggo lamang, kinastigo ng LGBT community ang anak ni Bro. Eddie na si Senador Joel Villa­nueva dahil sa diumano’y paggawa ng hakbang para maibalik sa committee level ang SOGIE bill.

Nilantad din nila ang kampanya ni Sen. Villanueva para hingin ang suporta ng mga pastor upang ipahayag ang pagtutol sa kontrobersyal na panukala.

Kinumpirma naman ng senador na nakatanggap siya na mensahe mula sa mga indibiduwal, pastor, imam, pari at mga bishop na nagpahayag ng pagtutol sa SOGIE bill. (Jan Terence)