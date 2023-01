Birthday boy viral sa lamay theme ng party

Sa buhay, kanya-kanyang trip lang ‘yan. Tulad na lamang ng isang lalaki sa Culasi, Antique na nag-celebrate ng kanyang birthday party pero kakaiba ang theme dahil ‘di ito puno ng mga lobo o makukulay na dekorasyon kundi pangpatay!

Pinost ito ni Pitter Magsipoc sa kanyang Facebook account kung saan makikita ang hinanda nilang surprise sa kanilang officemate na si John Michael Domingo para sa ika-25 na kaarawan nito.

Agaw-eksena ang mga napili nilang disenyo dahil aakalain mong mayroon silang pinaglalamayan. Makikita sa mga picture ang edited na mukha ni John na nakalagay pa sa heaven-theme tarpaulin, mga pangpatay na bulaklak, at mga kandila.

Bukod dito, nakahain naman ang mga handa sa mini kabaong. Gaya ng spaghetti, appetizer, alak, at syempre cake na may mukha pa ni John!

Nakatanggap ito ng libo-libong mixed reaction mula sa mga madlang pipol. Ilan sa mga comment:

Para kay Cesar Dela Cruz Peralta, aniya, “Basta lang maka agaw pansin …..kong saan masaya bday boy gogogo lang.”

“For me parang di sya ok di naman sa kj ako eh nu yes joke lang pero sana iniba nalang concept,” komento ni Khayzel Zendon.

“Ok lang yung tarpaulin na may mga clouds at dove nakakatawa talaga yun pero ito parang too much parang uncomfortable ako tignan. Ginawa nyo talagang lamay na. Walang natira kahit essence ng pagcelwbrate ng birthday,” sabi naman ng user na si Chito Kenji Kobayashi.

“Happy condolence po,” hirit naman ng isa pa.

Sa kabilang banda, para kay John halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Sabi niya sa Abante News, “Nagulat po ako sa sorpresa nila, natuwa naman po ako at emosyonal kasi sinorpresa po ako ng mga ka officemates ko.”

Hindi umano niya inexpect na sosorpresahin siya ng mga ito dahil kinabukasan pa ang kanyang kaarawan.

Naikwento rin ni John ang buong proseso ng pangyayari aniya, pumunta muna sila sa isang restaurant, “Kasi daw po may pupuntahan daw kami na lamay ng kamag anak ng boss ko tapos kailangan daw naka puti kaming lahat kaya nagsuot din po ako ng kulay puti na t-shirt kasama ang mga office mates ko. hanggang sa pagpasok ko don ko nakita yong tarpaulin na may mukha ko tapos may kabaong.”

Dagdag pa rito, may say din siya para sa mga taong ‘di nagustuhan ang pakulong birthday theme na ito, aniya, “Sa mga taong di po nagustuhan ang theme ng birthday surprise ko ay, hindi naman po inexpect na mag-viral yong post ng kaibigan ko, ang gusto lang naman po namin ay ipost kung gaano sila kasaya nong ginawa nila yon.”

Talaga namang sa buhay parang business lang ‘yan, dapat mind your own. Char! (Moises Caleon)