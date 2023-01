Basketball game nauwi sa pagkendeng, kaldagan

Kung indakan at kaldagan lang ang usapan, ‘di magpapahuli dyan ang mga matitikas na basketbolistang ito!

Inulan ng kwelang reaction online ang video na pinost ng Facebook page na ‘Hoops x Tours’ kung saan mapapanood ang mga basketball player na imbes maglaro ay nagpapagalingan sa pagti-TikTok.

Bukod dito, makikita rin ang mga team suot ang kanilang jersey uniform. Habang salit-salitan namang tinatawag ang mga representative upang sumayaw ng sikat na sikat na TikTok dance craze ngayon na, “Ting ting tang tang ting.”

Dinig ang hiyawan at sigawan ng audience sa venue na talaga namang nag-eenjoy sa bawat hampas ng balakang at kembot ng mga player.

Nakatanggap ito ng humigit-kumulang 3.6 milyong views.

Tulad na lamang ni Erica Dalangin Salazar, aniya, “Mas cute clang panoorin kaysa sa mga muse na mga pabebe.”

“Nagbasketball ka para hindi mahalata na Raul ka, pero napasabak ka sa dance contest HAHAHHAHAHA peace out,” hirit ni Jr Altamia Matillano.

Tila may nagustuhan din ito ni Julieann Cerbito Fortaleza, aniya, Mas cute sila panoorin, huwag na po yung mga muse na halos maghubad na.”

“Ang cute panuorin nla panuorin ang smooth gumalaw lalo n ung 2nd at ung last ang galing nya cia ang sakalam.. hndi nkakasawa paulit ulit panuorin.. sna ganito n lang pag may liga s mga barangay,” komento naman ni Minx Curly.

Talaga namang mapapangiti ka sa kwelang video na ito! (Moises Caleon)