Bamboo hindi endorser ng UniTeam

Nilinaw ng Tingog party-list na hindi pag-endorso o pagpapakita ng suporta sa sino man ang inaasahang paglutang ng singer na si Bamboo sa serye ng konsiyerto na sisimulan sa susunod na buwan.

Sa isang pahayag na ipinost sa social media account ng party-list, binanggit dito na guest performer si Bamboo sa concert at hindi endorser ng UniTeam.

“This is to inform the public that Bamboo is not connected to and in endorsement with any political party. His upcoming shows for Tingog Party-List’s Pasasalamat Concert is confined merely as a guest performer and not as an endorser nor supporter of any party or person,” sabi sa post.

Sa Pebrero 12 magsisimula ang Pasasalamat Concert sa Cebu City. Susundan ito ng pagtatanghal sa Tagum City sa Pebrero 17, Quezon City sa Pebrero 25 at Marso 4 sa Tacloban City. (Billy Begas)