Nilatigo ng P10K multa! Johnny Abarrientos nabigla lang kaya nag-dirty finger

MULTA ng P10,000 ang PBA great na si Johnny Abarrientos dahil sa dirty finger kay Jamaal Franklin.

Pagkatapos ibaon ng Converge import ang dagger 3 habang paubos ang shotclock tungo sa 111-105 lead, dumaan siya sa bench ng Magnolia, umigkas ang gitnang daliri ni Abarrientos at isinundot sa kanyang noo.

Assistant coach na ng Hotshots si Abarrientos ngayon.

Tinalo ng FiberXers ang Magnolia 111-109.

Nakakatatlong panalo na sa gayunding dami ng laro ang FiberXers, diniskaril ang debut ng Magnolia at ni import Erik McCree sa Governors Cup.

“Kausap ko si Johnny kaninang umaga, sorry ng sorry. Very apologetic siya. Sabi niya, pasensiya na, talagang nabigla lang, uminit ang ulo ko,” kuwento ni PBA Commissioner Willie Marcial nitong Lunes.

Pinagkibit-balikat lang ni Franklin ang insidente, sumaludo pa raw siya kay Abarrientos.

“There was no problem between me and the coach,” anang reinforcement na tumapos ng 26 points, 13 rebounds, 7 assists. “I think they got a little mad on the 3 I took while I got the three fouls.” (Vladi Eduarte)