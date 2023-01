Army tuloy search and rescue sa bumagsak na Cessna

Tatlong grupo ng search and rescue mula sa 5th Infantry Division ng Philippine Army ang patuloy na naghahanap sa nawawalang Cessna 206 plane at mga pasahero nito na nawawala nakaraang Linggo.

Sa statement kahapon ni Army Spokeperson Col. Xerxes Trinidad, ang tatlong team ay nagmula sa 95th Infantry Battalion.

“Three search and rescue teams from the 95 Infantry Battalion, 5th Infantry Division continue to search for missing passengers of the plane that went missing en route to Maconacon Airport in the eastern seaboard of Isabela,” pahayag ni Trinidad.

Ayon pa kay Trinidad, ang dalawang team na kinabibilangan ng 9 at 10 personnel kada isa ay sinusuyod ang bulubundukin ng Barangay Sapinit sa bayan ng Divilacan habang ang ikatlong team naman na kinabibila­ngan ng 15 sundalo ay kasalukuyang naghaha­nap sa kagubatan ng Barangay Dicaruyan ng nasabi ding bayan.

Matatandaang nawawala ang Cessna plane na umalis sa Cauayan Airport sa Isabela nitong Enero 24 kung saan lulan nito ang anim na sakay kabilang ang piloto.

“The Army leadership commended the search and rescue teams and other responders for working tirelessly to locate and save the missing passengers amid the inclement weather and the rugged terrain of Sierra Madre,” pahayag ni Trinidad. (Edwin Balasa)