Andrea binayaran ng P500 ng producer

Hindi inakala ng Kapuso sexy actress na si Andrea Torres na mapapansin ang kanyang husay sa pag-arte. Noong magsimula raw siya sa showbiz, hindi niya ikinakahiya na nagsimula siya bilang isang extra.

At bilang extra, ang natatanggap daw na bayad ni Andrea ay P500 lamang. Dahil dito ay pinapagalitan daw siya ng kanyang mga magulang at pinapatigil na siya sa ambisyon na mag-showbiz.

Pero hindi raw iyon nakapigil kay Andrea at lalo siyang nagpursige na mag-audition hanggang sa meron nang nakapansin sa kanya at nakagawa siya ng una niyang TV commercial.

Simula noon ay nagkasunud-sunod na ang mga project ni Andrea hanggang sa bigyan siya ng big break ng GMA sa remake ng 2001 teleseye na Sana Ay Ikaw Na Nga noong 2012.

Ang iba pang pinagbidahan ni Andrea na teleserye ay The Millionaire’s Wife, Alyas Robin Hood, The Better Woman, Ang Lihim Ni Annasandra, Legal Wives, at marami pang iba.

Kailan lang ay pinarangalan ng acting award si Andrea para sa pagganap niya bilang si Sisa sa Maria Clara At Ibarra.

“It took me a long time to get to a comfortable place. Kaya I’m always on my toes, I treat each project as an audition for the next one,” sey ni Andrea. (Ruel Mendoza)