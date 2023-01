Ancient itlog ng ostrich nadiskubre sa disyerto

Isang nakakamanghang discovery ang sinapubliko ng mga eksperto kamakailan, natagpuan kasi sa isang disyerto ang walong itlog ng ostrich na tinatayang 4,000 taon na.

Nakita ito ng mga archeologist sa disyerto ng Israel. Isa sa mga nakakita ng walong ‘crushed eggs’ ng ostrich sa Negev desert sa Nitzana ay si Laure Davis, Israel Antiquities Excavation Manager.

Sabi ni Lauren sa isang panayam niya, “They were located close to a fire pit that was part of a campsite used by nomads since prehistoric times.”

Nabatid umano nilang itlog ito ng mga ancient ostrich sapagkat mahilig umano maglibot-libot dito ang mga malalaking ibon bago sila tuluyang ma-extinct noong 19th century.

Para kay David, maaaring maging clue ang discovery na ito sa paggalugad pa patungkol sa ancient life o pamumuhay noon.

Ngayon, balak nilang kuhanin ito upang i-examine pa at pag-aralan ng kanilang team. (Moises Caleon)