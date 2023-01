Alyssa Valdez, Jema Galanza, iba pa isasabak sa SEA Games

AASA pa rin sa mga professional volleyball players mula sa Premier Volleyball League (PVL) ang Philippine national women’s team, habang karamihan sa men’s volleyball squad sa 32nd Southeast Asian Games sa Mayo 5-17 sa Phnom Penh, Cambodia.

Nakatakdang bumalangkas ng mga manlalaro sa naturang professional league na kakatawan sa bansa sa biennial meet tulad ng ginawa sa nagdaang 31st edisyon sa Hanoi, Vietnam, kung saan pinangunahan nina Alyssa Valdez, Jaja Santiago, Jema Galanza, Kat Tolentino at Abby Marano ang women’s national squad na tumapos ng 4th place sa likod ng 13-time champion Thailand, Vietnam at Indonesia.

Muli ay ibabandera ang ‘Pinas sa pangunguna ng three-time conference MVP na si Valdez, na patuloy na nagpapagaling sa kanyang knee injury, kasama sina Galanza, Jia Morado-De Guzman, Tots Carlos, Celine Domingo, at Kyla Atienza ng Creamline Cool Smashers; Tolentino at Cherry Nunag ng Choco Mucho Flying Titans, Gel Cayuna ng Cignal, Kath Arado, Mika Reyes, Dell Palomata, at Jules Samonte ng PLDT High Speed Hitters, Mylene Paat ng Chery Tiggo, Mar Jana Philipps ng Petro Gazz ay mga prospects na sina Lea Pelega at Risa Nogales, na gagabayan ni Brazilian coach Jorge Souza de Brito.

Dating kasama sa listahan ang mga collegiate players mula sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP), subalit tumama ang biennial meet sa 85th season ng women’s volleyball, kung saan parte rito ang 84th season champions na National University Lady Bulldogs na sina Michaela Belen, Jennifer Nierva, Alyssa Solomon at Camille Lamina, gayundin sina AC Miner, Faith Nisperos at Vanessa Gandler ng Ateneo Lady Eagles, Eya Laure at Bernadette Pepito ng UST Golden Tigresses, Lorene Toring ng Adamson Lady Falcons at Alleiah Malaluan ng La Salle.

Umatras din sina Ces Molina ng Cignal HD, Ivy Lacsina ng F2 Logistics at EJ Laure ng Chery Tiggo.

Nung nagdaang Asian Volleyball Confederation (AVC) Cup for Women na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City at 2nd ASEAN Grand Prix 1st leg sa Nakhon Ratchasima, Thailand, nirepresinta ng back-to-back PVL champions Creamline Cool Smashers ang bansa, kung saan nagresulta sa best finish na 6th place at 0-3 rekord na 4th place, ayon sa pagkakasunod. (Gerard Arce)